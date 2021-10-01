На украинских дорогах заработала автоматическая фиксация перегрузок. Система уже выписала первый штраф

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На дорогах Украины заработала система автоматической фиксации перегрузок автомобилей.

Об этом пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Там сообщили, что Государственная служба безопасности на транспорте уже зафиксировала уменьшение нарушителей аж в три раза — до 9%.

«Символично, что первый автоматический штраф за перегрузки — сразу максимальный. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси. Это еще раз доказывает, что функция контроля является ключевой в вопросе сохранения объектов «Большого строительства», — отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.