На украинских дорогах заработала автоматическая фиксация перегрузок. Система уже выписала первый штраф
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- Алексей Ярмоленко
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Larisa-K / Pixabay
На дорогах Украины заработала система автоматической фиксации перегрузок автомобилей.
Об этом пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Там сообщили, что Государственная служба безопасности на транспорте уже зафиксировала уменьшение нарушителей аж в три раза — до 9%.
«Символично, что первый автоматический штраф за перегрузки — сразу максимальный. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси. Это еще раз доказывает, что функция контроля является ключевой в вопросе сохранения объектов «Большого строительства», — отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
- В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за перегрузку автомобильного транспорта на дорогах и нарушения габаритов. 28 июня Зеленский подписал закон, который закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм.
- За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов грозит штраф в 17 тысяч гривен, а для международных перевозок — 34 тысяч грн. За превышение габаритно-весовых нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тысячи гривен до 51 тысячи грн.