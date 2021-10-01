Во Франции спустя 35 лет нашли серийного убийцу по прозвищу «Рябой». Он признался в предсмертной записке

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Во Франции спустя 35 лет нашли серийного убийцу и насильника по кличке «Рябой». Он орудовал в Париже с 1986 по 1994 год.

Об этом сообщают Le Parisien и BFM TV.

Убийцей оказался отставной полицейский, 59-летний Франсуа Веров.

Впервые о маньяке в Париже заговорили после убийства 11-летней Сесиль Блок. Предположительно, убийца зашел вместе с девочкой в лифт, силой затащил в подвал, где изнасиловал и убил. Родители и старший брат Сесиль случайно столкнулись с преступником, перед тем как он убил ребенка. Полиции они описали его как высокого темноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами — отсюда и прозвище «Рябой».

После этого случая с Рябым связали убийство мужчины и двух девушек в 1987 году и в 1994 году, а также шесть эпизодов изнасилований (жертвы выжили). Некоторые пострадавшие заявили, что насильник представлялся им полицейским.

После 1994-го не было известно о новых преступлениях Рябого, но полиция Парижа решила проверить 750 своих сотрудников, которые работали в те годы. Верова вызвали на допрос и сдачу ДНК на 29 сентября этого года.

Веров на допрос не явился. Оказалось, что за два дня до этого он снял все свои деньги со счетов и арендовал жилье в Ле Гро-дю-Руа на юге страны. Там он принял смертельную дозу лекарств и оставил записку, в которой сознался в убийствах, назвав себя тем самым «Рябым».

В записке он написал, что совершал преступления до конца 90-х. Убийства и изнасилования он объяснил «импульсами» в моменты худших периодов его жизни. Ему, однако, удалось «усмирить демонов» после женитьбы и рождения детей. В конце Веров писал, что решил умереть, чтобы облегчить жизнь семье.

Посмертный анализ ДНК подтвердил причастность Верова к четырем убийствам и трем изнасилованиям Рябого.