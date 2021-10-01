Городской совет решил переименовать Владимир-Волынский

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Wikipedia / Nataliya Shestakova

Городской совет Владимира-Волынского в пятницу, 1 октября, проголосовала за переименование города на «Владимир». Теперь это решение должна утвердить еще Верховная Рада.

Об этом говорится на сайте городского совета.

BBC пишет, что впервые Владимир-Волынский под названием «Ладомир» упоминается в летописях 998 года, во время похода князя Владимира Великого, который переименовал город в свою честь.

После присоединения к Российской империи Владимир часто стали называть «Волынский», чтобы отличить его от одноименного российского города «Владимир», известного также как «Владимир-на-Клязьме».

Впервые официально название «Владимир-Волынский» встречается только в Полном собрании законов Российской империи от 1911 года, где таким образом подчеркивали, что этот город тогда был частью Волынской губернии.

Такое же название впоследствии закрепилось и в СССР и осталось до наших дней.

Окончательное решение о переименовании должна принять Верховная Рада. Она должна простым большинством проголосовать за изменение названия. Пока неизвестно, когда это произойдет.