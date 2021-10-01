Оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки

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Российско-оккупационные войска 1 октября обстреляли Авдеевку Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на информацию украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В результате обстрелов были зафиксированы повреждения частной гражданской инфраструктуры по улице Колосова, 143 и 151 (частные здания и прилегающая к ним территория).

Потерь среди гражданского населения нет.