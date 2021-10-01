В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Турции. Он следил за сторонниками движения Гюлена
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Herman / Flickr
Прокуратура Германии сообщила, что ведет расследование в отношении турка, арестованного в Дюссельдорфе по подозрению в шпионаже в пользу турецкой разведки.
Об этом сообщают Associated Press и AFP.
По данным прокуратуры, задержанный Али Д. шпионил за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена — главного критика президента Реджепа Эрдогана. Он собирал информацию о сторонниках движения Гюлена, проживающих в районе Кельна.
Али Д. задержали 17 сентября в отеле, после того как сотрудник гостиницы обнаружил в его номере оружие и вызвал полицию. При задержании у предполагаемого шпиона, кроме оружия, обнаружили 200 патронов. Ему объявили подозрения по статьям о шпионаже и нарушении закона об оружии.
- В ночь на 16 июля 2016 года в Турции военные попытались свергнуть президента. На Стамбул и Анкару совершили авианалеты, а на улицы вывели танки. Восстание провалилось. 161 человек погиб и 1 440 получили ранения. В организации путча обвинили главного критика Эрдогана — проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США. Сам Гюлен вину отрицает.
- Гюлен заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ряд правозащитников и противников Эрдогана обвиняют руководство Турции в использовании имени Гюлена для подавления оппозиции.
- Турецкие власти и силовики после неудавшегося переворота регулярно проводят операции против последователей Гюлена. В последнее время они набирают силу — арестовано более 80 тысяч человек, многие из них сидят в тюрьме.