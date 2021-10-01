В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Турции. Он следил за сторонниками движения Гюлена

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Herman / Flickr

Прокуратура Германии сообщила, что ведет расследование в отношении турка, арестованного в Дюссельдорфе по подозрению в шпионаже в пользу турецкой разведки.

Об этом сообщают Associated Press и AFP.

По данным прокуратуры, задержанный Али Д. шпионил за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена — главного критика президента Реджепа Эрдогана. Он собирал информацию о сторонниках движения Гюлена, проживающих в районе Кельна.

Али Д. задержали 17 сентября в отеле, после того как сотрудник гостиницы обнаружил в его номере оружие и вызвал полицию. При задержании у предполагаемого шпиона, кроме оружия, обнаружили 200 патронов. Ему объявили подозрения по статьям о шпионаже и нарушении закона об оружии.