Власти Австралии объявили о намерении открыть границы — страна была в изоляции почти полтора года

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна откроет границы и восстановит международное сообщение, когда уровень вакцинации населения достигнет 80%. Это должно произойти уже через несколько недель.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 1 октября, сообщает BBC.

Как пишет издание, с марта 2020 Австралия ввела строгие карантинные ограничения — даже граждане страны не могли вылететь за границу. Такая политика помогла приостановить распространение COVID-19, но разлучила многие семьи.

Пока люди могут покидать Австралию только по исключительным причинам — неотложная работа или посещение родственника, который умирает.

«Пора вернуть австралийцам их жизни», — сказал премьер-министр.

Моррисон добавил, что обязательный 14-дневный карантин, который путешественники проводят в гостиницах (и платят за это $2 100), заменят на 7-дневный карантин для вакцинированных путешественников. Для невакцинированных граждан правила изоляции остаются прежними.

BBC пишет, что штат Новый Южный Уэльс через несколько недель первым достигнет отметки 80% вакцинированных, а за ним и Виктория. В общем домашний карантин введут восемь штатов Австралии. Остальные, по словам Моррисона, откроют границы позже.

Например, Квинсленд и Восточная Австралия пригрозили, что останутся закрытыми, пока количество вакцинированных не будет еще выше. Этим штатам удалось удержать показатели инфицирования коронавирусом фактически на нуле благодаря тому, что они закрыли границы.