В Англии подросткам до 18 лет запретили делать инъекции ботоксом и филерами в губы

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В Англии запретили людям в возрасте до 18 лет делать инъекции ботоксом (препарат для разглаживания линий и морщин) и колоть филлеры в губы. Закон вступил в силу в пятницу, 1 октября.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также противозаконным признали запись молодежи на прием для инъекции ботоксом и филлерами. Не имеет значения, записывается сам подросток, это делают его родители или опекуны. Зарегистрированный практикующий врач может дать разрешение на инъекции людям моложе 18 лет, но только в том случае, если их делает зарегистрированный врач, медсестра, фармацевт или дантист.

Если 18 лет есть, то с 1 октября 2021 года в рамках этой процедуры врачи могут попросить предоставить подтверждение возраста: до процедуры и еще раз непосредственно перед ней. Оценивать возраст на глаз нельзя — нужно подтверждение.

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Как пишет BBC, новый закон направлен на защиту молодежи от непреднамеренного вреда. До этого закона молодежь до 18 лет могла колоть ботокс без каких-либо проверок возраста. Однако участники кампании, которые призывают к регуляции сферы нехирургической красоты, говорят, что новые правила недостаточны. Так, например, в Великобритании до сих пор не существует закона, которые требует от практикующих врачей иметь формальную квалификацию или подготовку для такого типа процедур.

По оценкам правительства, в 2020 году в Англии людям моложе 18 лет сделали до 41 тысячи процедур с применением ботокса. В 2017 году таких инъекций было 29 тысяч.

Обновление законодательства в Уэльсе и Шотландии ожидаются в ближайшем будущем, в то же время Северная Ирландия не планирует вносить какие-либо изменения. Активисты призывают их действовать быстрее, чтобы молодые англичане не выезжали за границу за этими «инъекциями красоты».