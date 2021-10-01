Скарлетт Йоханссон и Disney уладили конфликт по поводу гонорара актрисы в фильме «Черная вдова»

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Актриса Скарлетт Йоханссон и Walt Disney Co. уладили конфликт по поводу гонорара актрисы за роль «Черной вдовы» в одноименном фильме студии Marvel.

Впрочем, условия сделки не разглашаются, даже несмотря на то, что обе стороны довольны ими, пишет Bloomberg.

«Я счастлива, что мы уладили наши разногласия», — заявила актриса и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

В Disney также довольны договоренностью с Йоханссон.

«Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и надеемся на совместную работу над рядом будущих проектов, в частности «Башней ужаса», — заявил глава Disney Studios Алан Бергман.

В конце июля Йоханссон подала в суд на Disney из-за того, что фильм «Черная вдова» вышел на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с релизом в кинотеатрах. Ее гонорар зависел от кассовых сборов блокбастера, но из-за доступности в интернете он провалился в прокате.

«Черная вдова» — американский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о супергероине Черной вдове. Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль в картине, вышедшей в прокат 9 июля и собравшей уже более $300 миллионов.