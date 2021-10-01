Полиция установила контроль над тюрьмой Эквадора, где наркоторговцы устроили масштабный бунт
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Damir Spanic / Unsplash
В Эквадоре полиция возобновила контроль над тюрьмой «Литораль», где в результате беспорядков погибли по меньшей мере 118 заключенных. Беспорядки произошли из-за того что банды наркоторговцев пытались получить контроль над учреждением.
Об этом сообщает Reuters.
По данным администрации тюрьмы, в результате столкновений погибли 118 заключенных (не менее шести жертв были обезглавлены), а еще 86 были ранены, из них шестеро находятся в критическом состоянии. Власти называют это крупнейшими в истории Южной Америки беспорядками в тюрьме.
«Литораль» считается одной из самых опасных тюрем страны. В ней содержатся члены эквадорских банд, тесно связанных с мексиканскими наркокартелями. Местные СМИ сообщали, что драка произошла между членами банд «Лос Лобос» и «Лос Чонерос».
Сейчас сотни людей собрались у криминалистической лаборатории, надеясь забрать тела родственников. Специалисты работают над установлением личностей убитых.
- Массовая драка в «Литорале» произошла утром 29 сентября. Тюремная охрана услышала выстрелы и несколько взрывов, после чего вызвала подкрепление. Изначально сообщалось о 30 погибших и 48 раненых.
- Столкновения в тюрьмах Эквадора, где отбывают наказание порядка 38 тысяч человек, часто перерастают в бунты. В феврале этого года в тюрьмах городов Гуаякиль, Куэнка и Латакунга в массовых драках погибли 79 заключенных. В июле в тюрьме «Литораль» были убиты 22 человека.
- После этого президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора.