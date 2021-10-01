«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Светлицкий Сергей / УНИАН
Российский «Газпром» остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба «Оператора ГТС Украины».
«1 октября с начала нового газового суток (07:00) «Газпром» остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности в Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года — в размере 24,6 млн куб. м за сутки.
«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательства. Монополизация газовых маршрутов «Газпромом», которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности», — заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
Также он отметил, что украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, о чем свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.
Кроме этого, Макогон призвал остановить усиление доминирования «Газпрома» и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
- После этого Украина вызвала в МИД посла Венгрии, там поступили так же.
- В правительстве Венгрии пообещали мешать вступлению Украины в НАТО из-за критики соглашения с Россией.