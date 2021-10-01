«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину

Новости

Светлицкий Сергей / УНИАН

Российский «Газпром» остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба «Оператора ГТС Украины».

«1 октября с начала нового газового суток (07:00) «Газпром» остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности в Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года — в размере 24,6 млн куб. м за сутки.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательства. Монополизация газовых маршрутов «Газпромом», которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности», — заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Также он отметил, что украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, о чем свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.

Кроме этого, Макогон призвал остановить усиление доминирования «Газпрома» и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе.