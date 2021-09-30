Под Киевом на учениях погиб боец Нацгвардии

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Под Киевом на военном полигоне во время учений погиб 24-летний боец ​​Национальной гвардии Роман Олекса.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-офицер бригады реагирования Нацгвардии Максима Тарана.

По его словам, боец получил смертельные травмы 28 сентября во время отработки полевого рейда. Детали трагедии Таран не сообщил, сославшись на следствие, которое проводит Государственное бюро расследований.

«Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь», — заявил Таран.

На Facebook-странице Сокальского городского совета сообщается, что Олекса был участником боевых действий на Донбассе. Его похоронят 1 октября.