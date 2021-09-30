Отключение котельных в зоне ООС: АМКУ разрешил «Нафтогазу» взять под контроль «Донецкоблгаз»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Martin Adams on Unsplash
Антимонопольный комитет разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести контроль над «Донецкоблгазом». Речь идет о получении в управление акций, которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В своем решении АМКУ руководствовался распоряжением Кабмина от 15 сентября об управлении активами «Донецкоблгаза» и решением Шевченковского райсуда Киева, который наложил арест на 49,88% акций компании после отключения ею «Донецктеплокоммунэнерго», что оставило котельные в зоне ООС без газа.
Целью концентрации акций в руках «Нафтогаза» является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращение нарушений законодательства, а также лицензионных условий хоздеятельности.
«Как до концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности ПАО "Донецкоблгаз», — говорится в сообщении АМКУ.
- 6 марта «Нафтогаз» прекратил поставки природного газа для «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. «Донецкоблгаз» начал отключать тепло в области, в том числе на котельных в зоне ООС. Уже 7 марта газоснабжение начали восстанавливать, а против «Донецкоблгаза» возбудили уголовные дела.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить владельцев ПАО «Донецкоблгаз». В отношении чиновников ПАО начали расследовать диверсию.
- 19 марта Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз», а в апреле Нацкомиссия лишила «Донецкоблгаз» лицензии.