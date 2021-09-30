Отключение котельных в зоне ООС: АМКУ разрешил «Нафтогазу» взять под контроль «Донецкоблгаз»

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Антимонопольный комитет разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести контроль над «Донецкоблгазом». Речь идет о получении в управление акций, которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В своем решении АМКУ руководствовался распоряжением Кабмина от 15 сентября об управлении активами «Донецкоблгаза» и решением Шевченковского райсуда Киева, который наложил арест на 49,88% акций компании после отключения ею «Донецктеплокоммунэнерго», что оставило котельные в зоне ООС без газа.

Целью концентрации акций в руках «Нафтогаза» является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращение нарушений законодательства, а также лицензионных условий хоздеятельности.

«Как до концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности ПАО "Донецкоблгаз», — говорится в сообщении АМКУ.