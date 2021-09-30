Барбадос объявил о выходе из-под британского правления и преобразовании в республику

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Островное государство Барбадос объявило о выходе из-под власти британской короны и преобразовании в республику.

Об этом сообщает CNW.

В пятницу парламент единогласно проголосовал за поправки к конституции, которые с 30 ноября провозглашают Барбадос республикой. Премьер-министр страны Миа Моттли заявила, что поправка к конституции отменяет указ 1966 королевы Великобритании, который утверждал ее головой Барбадоса. Временным президентом государства будет генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Новый закон положит конец Барбадосу как британскому государству с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году. При этом Барбадос не планирует менять название. Отмечается, что переговоры о выходе из-под британской юрисдикции велись с 1998 года.