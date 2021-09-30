В Шотландии отреставрируют после пожара столик, за которым Джоан Роулинг писала книги о Гарри Поттере

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The Elephant House / Facebook

В Шотландии, в городе Эдинбург отреставрируют после пожара в кафе столик, за которым Джоан Роулинг писала книги о Гарри Поттере. Об этом сообщает BBC.

Пожар в заведении The Elephant House вспыхнул 24 августа, выгорело само кафе, а также квартиры над ним и соседние учреждения. Однако владелец кафе Дэвид Тейлор сообщил, что «почувствовал огромное облегчение», когда обнаружил среди обломков более-менее уцелевший стол, которым пользовалась Роулинг — он пострадал от воды и дыма, но подлежит восстановлению, поэтому его реставрируют.

Кафе The Elephant House было одним из двух, которыми регулярно пользовалась Роулинг. Она писала в нем в 1996 и 1997 годах, после того как была опубликована ее первая книга о Гарри Поттере, и часто просто сидела за старинным деревянным столом. Популярность сериала о Гарри Поттере привела к тому, что кафе стало популярным местом остановки для поклонников сериала.

Заведению нужно минимум полгода для восстановления после пожара. Считается, что он начался в соседнем кафе Patisserie Valerie. Первую комнату The Elephant House огонь уничтожил, а вторую, где был столик, сильно задымило и залило водой во время тушения. Владелец заведения пока не теряет надежды найти под завалами одну из книг с автографом Роулинг.