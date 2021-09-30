Арбитражный трибунал в октябре начнет слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Пресс-служба президента Украины
Международный арбитражный суд 11 октября начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 трех украинских судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», а также 24 украинских моряков — военнослужащих ВМС ВС Украины», — написал Кулеба в Twitter.
Министр отметил, что для Украины это очень важное дело, в котором будет доказываться агрессия России, незаконное задержание кораблей и моряков, а также противоправное судилище в отношении военных. Украина в суде будет отстаивать принципы международного морского права.
«Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах — это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву», — заявил Кулеба.
- 25 ноября 2018 года в акватории Керченского пролива российские корабли атаковали украинский буксир «Яны Капу» и два артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск». Во время атаки россияне открыли огонь, в результате чего несколько моряков получили ранения. В России их более 9 месяцев судили за нарушение границы РФ.
- 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной все 24 моряка вернулись в Украину.
- 20 ноября 2019 года захваченные русскими катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» прибыли в порт Очакова. Их встретил президент Владимир Зеленский. Он осмотрел корабли и заявил, что Украина обратится к России с требованием вернуть компоненты, которые были с них сняты. Позже стало известно, что россияне сняли с кораблей унитазы, розетки, проводку, радиооборудование и многое другое. ФСБ России заявило, что корабли возвращали в нормальном состоянии.
- 29 декабре 2020 года Украина отремонтировала буксир «Яны Капу», в октябре — «Бердянск», а в мае — «Никополь».