В Харьковской области подполковник полиции в отделении пытал задержанного. Ему сообщили о подозрении

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Петро Порошенко / Flickr

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в пытках заместителю начальника одного из отделов полиции (подполковнику) за избиение задержанного мужчины ради признания в убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным Госбюро расследований и Департамента внутренней безопасности полиции, указанный подполковник вместе с другими правоохранителями пытал задержанного в отделении полиции в ноябре 2019 года.

Тогда в Чугуевском районе Харьковской области убили мужчину, и подполковник с нарядом приехал на место преступления. Из общения со свидетелями полицейский узнал, что умерший дружил с местным жителем. Вечером того же дня он с коллегами приехал к мужчине домой и увидев, что тот спит, начал бить его палкой, после чего пытался душить об подушку.

Полицейские надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции и уже там поочередно били задержанного пластиковой бутылкой с водой, требуя признания в преступлении.

Сегодня, 30 сентября, подполковнику сообщили о подозрении по статье о пытках по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности, а следствие устанавливает соучастников преступления.