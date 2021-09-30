В ДР Конго местные жители убили восемь женщин, которых считали ведьмами

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В течение месяца в трех регионах провинции Южное Киву Демократической Республики Конго местные жители линчевали восемь женщин, которых обвинили в колдовстве.

Об этом сообщает The Guardian.

Нелли Адидже из «Ассоциации женщин в медиа» сказала, что в целом с июня по сентябрь 2021 года общественная организация зафиксировала 324 случая, когда в ДР Конго женщин обвиняли в колдовстве.

Боско Мучукива, директор и профессор социологии Высшего института развития сельских районов в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на «ведьм» стал следствием «вакуума в управлении», так как полиция и система правосудия не работают.

По словам Мучикивы, атаки спровоцировали «баджакази» — так в этом месте называют проповедников и экстрасенсов. Это в основном женщины, которые утверждают, что могут выявлять ведьм.

«Это неправда. У них нет никаких способностей, но они играют на доверчивости людей и манипулируют ими, чтобы привлечь еще последователей, поднять свою репутацию и получить больше влияния в деревне», — сказал он.

Юрист и эксперт по парламентскому праву Мухиндо Чикванин предложил решение — «запретить молитвенные этих шарлатанов».

«В 2014 году депутаты провинций одобрили указ, запрещающий использование правосудия толпы в Южном Киву, — сказал он. — Однако закон так и не внедрили и после него не провели должной кампании информирования общественности».

«Два года назад 11 обвиняемых отправили в тюрьму на полгода, — сказал Тади Мидерго, административный руководитель территории Кабаре. — Их освободили после обещания сменить профессию, но некоторые из них тайно продолжают работать, как и раньше».

Прокуроры говорят, что выследить лиц, совершивших убийства, фактически невозможно. «Каждый раз, когда речь идет о самосуде, сельские власти говорят, что это сделала “общественность” и не называют никого конкретно», — сказал Мидерго.

Как пишет The Guardian, Южное Киву проходит в дуге трех провинций, которые годами находятся под давлением вооруженных формирований. Многие из них возникли во время региональных войн, происходивших четверть века назад.