Рэппер Эминем открыл ресторан спагетти. Первые заказы он выдавал сам
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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imperia.tv / Instagram
Американский рэппер Эминем открыл свой ресторан Momʼs Spaghetti в родном городе Детройт (штат Мичиган). Он сам выдал первые 10 заказов и сфотографировался с посетителями.
Об этом сообщает местное издание The Detroit News.
Название ресторана — отсылка к строке из песни “Lose Yourself” о приступах тошноты перед рэп-баттлом: «Его ладони потные, колени слабые, руки тяжелые. На его свитере уже рвота, мамины спагетти».
Очередь за спагетти выстроилась на несколько кварталов еще до открытия ресторана. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию «маминых спагетти» им подал сам рэппер. Его появление на открытии оказалось сюрпризом — об этом не сообщали заранее.
Меню заведения: «мамины спагетти» ($9), «мамины спагетти с фрикадельками» ($12) и «спагетти-сэндвич» ($11). Шеф-повар рассказал, что соус переделывали несколько раз — он был слишком «ресторанным», а заведение хотело, чтобы блюдо было на вкус как «лучшая вчерашняя паста и соус из банки».
Интерьер заведения напоминает небольшой магазин с полками с конфетами, чипсами и зажигалками. Рядом также открылся трейлер с мерчем Эминема — футболками, стаканами, толстовками, виниловыми альбомами и кассетами, которые выпустили ограниченным тиражом.