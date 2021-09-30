Число погибших в эквадорской тюрьме Гуаякиля превысило 110 человек. Стычка стала самой крупной в истории страны

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Число погибших в массовой драке в эквадорской тюрьме «Литораль» города Гуаякиль составило минимум 116 человек.

Как сообщает ВВС, по словам официальных лиц страны, стычка стала самой кровопролитной в истории пенитенциарной системы Эквадора.

Тюрьма «Литораль» считается одной из самых опасных тюрем страны. В ней содержатся члены эквадорских банд, тесно связанных с мексиканскими наркокартелями. Местные СМИ сообщали, что драка была между членами банд «Лос Лобос» и «Лос Чонерос».

Главы полиции и тюремной службы подтвердили наличие гранат у участников драки, а также пяти трупов, которым отрезали головы. Тактическим и оперативным подразделениям из 400 бойцов пришлось усмирять заключенных и вечером 29 сентября, когда прогремели несколько взрывов. С утра 30 сентября тюрьму взяли под контроль. Правоохранители продолжают искать тела погибших.

По предварительным данным, драка началась после того, как заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.