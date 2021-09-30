Ученые создали новый гибкий и прозрачный материал, который втрое прочнее стекла
- Автор:
- София Ходева
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Allen Ehrlicher
Исследователи канадского Университета Макгилла создали новый прозрачный материал, который может гнуться, как пластмасса, и значительно прочнее обычного стекла. По строению он напоминает раковину моллюска.
Об этом сообщает EurekAlert.
Аллен Ерлихер, доцент кафедры биоинженерии Университета Макгилла, рассказал, что такие техники, как закалка и ламинирование укрепляют стекло, но они дорого стоят, а стекло теряет свои свойства при повреждении поверхности. «Наш материал не только в три раза прочнее обычного стекла, но и в пять раз более устойчив к разрушению», — добавил он.
Исследователи черпали вдохновение для создания композитного материала в природе — он состоит из стекла и акрила, которые по строению имитируют перламутр.
Как пояснил Ерлихер, перламутр сочетает в себе прочность и упругость. Он состоит из кусочков плотного мелоподобного вещества и слоев эластичных белков. Именно эта структура обеспечивает его исключительную прочность — перламутр почти в три тысячи раз крепче каждого из материалов, которые входят в его состав.
Ученые взяли за основу структуру перламутра и воссоздали ее слоями «хлопьев» стекла и акрила. Они получили прочный и недорогой материал, а благодаря настройке показателя преломления акрила он стал оптически прозрачным.
- По легенде, гибкое стекло — это давно утраченный материал. Древнеримские историки Гай Плиний Секунд и Петроний писали, что изобретатель однажды принес римскому императору Тиберию поилку из этого стекла. Когда миску испытали на хрупкость, она не сломалась, осталась только вмятина на месте сгиба. Изобретатель поклялся, что он единственный, кто знает метод изготовления материала, а Тиберий казнил его, поскольку побоялся, что гибкое стекло обесценит золото и серебро.