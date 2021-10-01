Как и зачем устанавливать солнечную электростанцию у себя дома. Объясняем вместе с «Атмосферой»

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Более 35 тысяч домов в Украине уже установили солнечные электростанции (СЭС), в 2014 году таких домов было всего двадцать. Но до сих пор не все понимают, для чего нужны солнечные панели, как с ними можно экономить и избегать проблем с отключением света. Дистрибьютор технологий и оборудования для возобновляемой энергетики «Атмосфера» объясняет, кому больше подходит собственная СЭС, как выбрать лучшую и на что обратить внимание во время установки.

Зачем СЭС моему дому?

Во-первых, станция позволит быть энергетически независимым. Во-вторых, человек становится неуязвимым к повышению тарифов на электроэнергию и к аварийным отключениям. В-третьих, появится возможность потреблять энергию наиболее эффективным способом с помощью смарт-технологий и энергосбережения. Примерно за пять лет солнечная электростанция в частном доме полностью окупится и начнет приносить прибыль. За последние четыре года стоимость домашней СЭС снизилась на 30 процентов.

Какие бывают СЭС?

Сетевая — не имеет аккумуляторов, поэтому не поможет, если вдруг выключат свет. Позволит сэкономить, если использовать солнечную электроэнергию для себя и выгодно продавать избыток в общую сеть (подробности по ссылке).

— не имеет аккумуляторов, поэтому не поможет, если вдруг выключат свет. Позволит сэкономить, если использовать солнечную электроэнергию для себя и выгодно продавать избыток в общую сеть (подробности по ссылке). Гибридная — имеет свойства автономной и сетевой станций. Днем, при наличии сети, сначала используется солнечная электроэнергия, а при отсутствии сети и солнечной генерации используется аккумуляторная батарея. Излишки электроэнергии можно отдавать государству на выгодных условиях. Специалисты помогут выбрать лучшую конфигурацию гибридной СЭС.

— имеет свойства автономной и сетевой станций. Днем, при наличии сети, сначала используется солнечная электроэнергия, а при отсутствии сети и солнечной генерации используется аккумуляторная батарея. Излишки электроэнергии можно отдавать государству на выгодных условиях. Специалисты помогут выбрать лучшую конфигурацию гибридной СЭС. Автономная — есть аккумулятор, который собирает избыточную энергию в солнечный день и отдает ночью или во время аварийных отключений. Она обеспечивает бесперебойное питание дома, но не позволяет продавать лишнюю энергию. Заинтересует тех, у кого некачественная сеть или нет никакой. Можно использовать даже в поле.

На что обращать внимание при установке СЭС?

Многие факторы влияют на эффективность СЭС: как она расположена, как падает тень, какой угол наклона панелей и даже температура воздуха.

Правильный расчет индивидуальных параметров монтажа позволяет специалистам сделать станцию эффективной где угодно: на земле, на крыше дома или других построек частного домохозяйства, или на специальных наземных металлоконструкциях.

Если выбираете наземную станцию, то лучше отказаться от дешевых материалов типа черного металла и дерева. Они могут не выдержать механической нагрузки или просто упасть от ветра, повредив всю систему.

Можно устанавливать СЭС не в солнечном регионе?

Самые лучшие регионы для солнечной станции в Украине — юг и Закарпатье. Впрочем, как объясняет менеджер-консультант «Атмосферы» Владислав Шпыталь, если специалист, который устанавливает СЭС, учитывает особенности здания и региона, то станция покроет потребности домохозяйства в любом уголке Украины.

Солнечную электростанцию сложно эксплуатировать?

СЭС не требует особого ухода. Достаточно лишь один раз позаботиться об установке. Больше не придется тратить на нее время и деньги. За 25 лет эксплуатации станция потеряет лишь 20 процентов своей мощности, то есть менее одного процента в год. В этом случае владелец сможет установить дополнительные панели, чтобы удерживать необходимую мощность.