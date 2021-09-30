На Гавайях проснулся один из крупнейших вулканов на Земле
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В ночь на 30 сентября на Гавайях начал извергать лаву один из крупнейших и самых активных вулканов на Земле — Килауэа.
Об этом сообщает Гавайский национальный парк вулканов.
В Геологической службе США также подтвердили, что в кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение. Сейчас вулкан бушует только в пределах парка, поэтому не несет угрозы для людей и окружающей среды.
«Мы не видим никаких признаков того, что лава движется к нижней части восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся вулканическая деятельность происходит в пределах парка», — отметил исследователь Геологической службы США Кен Хон.
Килауэа — это самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах, его высота составляет 1 247 метров. Вулкан часто посещают туристы, а у его вершины построен музей, где собраны сведения о вулканах Национального парка и их извержениях.
- На итальянском острове Сицилия в ночь на 10 августа произошло извержение самого активного вулкана в Европе — Этна. Слой вулканического пепла покрыл город, расположенный рядом, а лава растеклась до основания.