США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic возобновить космические полеты
- Автор:
- София Телишевская
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Virgin Galactic / Twitter
Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic возобновить космические полеты после расследования суборбитального полета ракетоплана Unity.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
После проверки стороны договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.
Напомним, причиной расследования стало отклонение лайнера от курса при наборе высоты. Журнал The New Yorker сообщил, что судно какое-то время летело за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.
Virgin Galactic — первая в мире публичная компания в области космического туризма. В ноябре 2020-го компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года в космос на ее корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон таки осуществил успешный полет к границам космоса. Космоплан поднялся на высоту 86 километров над Землей, после чего экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости. Вскоре аппарат успешно вернулся на Землю.
- В то же время в США отказались признавать миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса астронавтами после их космических полетов. Там астронавтом может считаться тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. В то же время других дополнительных формулировок не указано, поэтому FAA самостоятельно будет решать, кого считать астронавтом.