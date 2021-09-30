США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic возобновить космические полеты

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Virgin Galactic / Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic возобновить космические полеты после расследования суборбитального полета ракетоплана Unity.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

После проверки стороны договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.

Напомним, причиной расследования стало отклонение лайнера от курса при наборе высоты. Журнал The New Yorker сообщил, что судно какое-то время летело за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.

Virgin Galactic — первая в мире публичная компания в области космического туризма. В ноябре 2020-го компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года в космос на ее корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.