Основатель фонда «Память Бабьего Яра» Илья Левитас получил звание Героя Украины посмертно

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Всеукраинский еврейский совет

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно президенту Еврейского совета Украины и основателю фонда «Память Бабьего Яра» Илье Левитасу.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, Левитас получил звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и почтение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.