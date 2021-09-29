Минюст России признал издания «ОВД-Инфо» и «Медиазона» иностранными агентами
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- Олег Панфилович
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Андрей Горб / «Бабель»
Министерство юстиции России включило издания «ОВД-Инфо» и «Медиазона» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами.
Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
В реестр также попала организация «Зона права», оказывающая помощь заключенным, а в список физлиц-иноагентов — главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и ее издатель Петр Верзилов.
В сообщении отдельно уточняется, что в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект «ОВД-Инфо». Издание специализируется на освещении протестных акций и помощи людям, задержанным на них. Список физлиц-иноагентов пополнился более чем на 20 имен, помимо Смирнова и Верзилова, среди них — сотрудники организации «Голос».
По данным РБК, всего в реестр внесли сразу 24 новых записи, теперь в списке СМИ-иноагентов 72 фигуранта.
- В конце августа редакции российских изданий Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» и многие другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с коллективным обращением, в котором просят прекратить давление на журналистов и СМИ.
- В 2017 году Госдума РФ приняла закон, который признает СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из-за рубежа. Сейчас в списке «агентов» 25 журналистов и 18 изданий, среди которых «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признано «нежелательным»), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политическом преследовании и режиме Владимира Путина.
- Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом». В качестве санкций за нарушение закона об иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
- 20 августа список «иностранных агентов» пополнили телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». После этого журналисты начали выходить с одиночными пикетами, но практически всех задержала полиция.