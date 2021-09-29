Минюст России признал издания «ОВД-Инфо» и «Медиазона» иностранными агентами

Новости

Андрей Горб / «Бабель»

Министерство юстиции России включило издания «ОВД-Инфо» и «Медиазона» в реестр СМИ, признанных иностранными агентами.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В реестр также попала организация «Зона права», оказывающая помощь заключенным, а в список физлиц-иноагентов — главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и ее издатель Петр Верзилов.

В сообщении отдельно уточняется, что в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект «ОВД-Инфо». Издание специализируется на освещении протестных акций и помощи людям, задержанным на них. Список физлиц-иноагентов пополнился более чем на 20 имен, помимо Смирнова и Верзилова, среди них — сотрудники организации «Голос».

По данным РБК, всего в реестр внесли сразу 24 новых записи, теперь в списке СМИ-иноагентов 72 фигуранта.