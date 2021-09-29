Ученые выяснили, что даже наблюдение за страданиями других вызывает депрессию. Проверено на мышах

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Tambako The Jaguar / Flickr

Исследователи из Токийского университета в Японии выяснили, что даже наблюдение за страданиями других может вызвать депрессию. По крайней мере, об этом свидетельствуют эксперименты на грызунах.

Как сообщает VICE, ученые проанализировали поведение мышей, которые наблюдали за борьбой между двумя представителями своего рода. В исследовании они использовали модель «социального поражения»: они поместили в клетку двух мышей, одна из которых была больше другой по размеру. Затем ученые заставили меньшую проникнуть на территорию большей мыши, чтобы та агрессивно защищала свое пространство.

Но в фокусе наблюдений ученых была третья мышь, которая наблюдала за тем, что происходило в клетке. Исследователи обнаружили, что у нее развились депрессивные симптомы, вероятно, из сострадания к меньшей мыши.

«Я хочу, чтобы люди думали о том, как стресс меняет мозг не только больных депрессией, но и тех, кто наблюдает за их страданиями», — сказал Акиоси Сайто, ведущий автор исследования и профессор фармацевтики.

Он добавил, что после десяти дней жизни с ощущением стресса мышь стала почти как «хикикомори» — отшельник, который не желает социализироваться и сторонится контактов с обществом.

«Она не хотела общаться с другими мышами, а это очень странно, потому что эти создания — социальные», — отметил Сайто.

Также у мыши-свидетеля развилась ангедония, или неспособность получать удовольствие. По словам исследователя, «если вы даете мышам выбор — пить сладкую или обычную воду — они почти всегда выбирают первую, потому что это приятнее». Но мышь, которая стала свидетелем социального поражения, этого не сделала, что свидетельствовало об уменьшении желания наслаждений.

Мыши также развивали меньше нейронов в своем гиппокампе — области мозга, связанной с обучением и эмоциями, что, по мнению авторов статьи, является фактором, который способствует развитию депрессии.

Ассистент профессора в университете Флориды Брэндон Уоррен отметил, что уже много десятилетий известно, что нейрогенез уменьшается вследствие хронического стресса, и при приеме антидепрессантов этот эффект исчезает. «Чего мы не знаем, — добавил он, — так это влияет ли это на развитие депрессии».

Мышей, которые наблюдали за социальным поражением, впоследствии вернули в нормальную среду. Их лечили антидепрессантами, но симптомы расстройства вернулись через четыре недели.

По словам Сайто, когда у сотрудника плохое психическое состояние, на работе ему обычно предлагают одну-две недели отпуска. Но это исследование показывает, насколько такое решение неэффективно, так как симптомы могут вернуться или даже ухудшиться.