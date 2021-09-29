Украинские военные на Донбассе начали вести ответный огонь. Боевикам «прилетело» за два обстрела

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На Донбассе в зоне боевых действий украинские военные ответили огнем на обстрелы боевиков в районе населенных пунктов Золотое-4 (Луганская область) и Пески (Донецкая область).

Об этом сообщает штаб ООС.

Российские боевики, нарушая режим прекращения огня, обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Военные подавили огневые точки ответным обстрелом.

Потерь и ранений среди воинов ВСУ нет. О потерях боевиков не сообщается.