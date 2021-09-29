В Перу в горах нашли новый вид ящериц

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В Южной Америке в горной системе Анды международная группа ученых выявила новый вид ящериц. Об этом сообщила Национальная служба Перу по вопросам территорий, которые охраняются государством.

Вид получил название Liolaemus warjantay. Его обнаружили в охраняемой зоне, на высоте 4500 м на юге Перу. Это был неизвестный до сих пор вид, который принадлежит к роду Liolaemus, который распространен на большей части территории Южной Америки, а также способен адаптироваться к чрезвычайному разнообразию местообитаний.

Для самцов Liolaemus warjantay характерна темно-серая голова, у самок — бледно-желтые веки, а также у этого вида есть пятна в виде тонких поперечных линий. Кроме того, он отличается от других видов своего рода наличием тройных чешуек на подошвах ног и отсутствием пор у основания хвоста.

Открытие сделали ученые из Аргентины, Боливии, Чили и Перу.