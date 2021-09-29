В Украине для ФЛП могут изменить налоговый период отчетности с квартального на ежемесячный
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- Костя Андрейковец
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Денис Шмигаль / Facebook
Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, одобрил законопроект, который предлагает изменить налоговый период отчетности с одного квартала до одного месяца для всех налогоплательщиков.
Об этом сообщает LIGA.net.
Проект закона вносит изменения в Налоговый кодекс относительно подачи отчетности по единому взносу на общеобязательное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц. Законопроект заменяет термины «налоговый квартал» на «налоговый месяц», «ежеквартальный» на «ежемесячный», а «квартальный» на «месячный».
Если Верховная Рада проголосует за проект закона, то изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года, но в нем предусмотрен переходной период на полгода для приведения всех актов в соответствие с новыми требованиями.
- В сентябре 2019 года депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты. Они вводят систему возврата средств покупателям за обнаружение нефискальных чеков. Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский подписал указ о благоприятных условиях для ФЛП. Документ предусматривал, что с 1 января 2020 года предприниматели смогут вместо покупки кассовых аппаратов и выдачи бумажных чеков загрузить на свой смартфон соответствующее приложение и выдавать с его помощью электронные чеки.
- Но в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение обязательных РРО («кассовых аппаратов») для большинства категорий физических лиц — предпринимателей до 1 января 2022 года.
- 23 сентября 2021 году Рада провалила голосование по «кассовым аппаратам» для ФЛП.