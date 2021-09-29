В Украине для ФЛП могут изменить налоговый период отчетности с квартального на ежемесячный

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Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, одобрил законопроект, который предлагает изменить налоговый период отчетности с одного квартала до одного месяца для всех налогоплательщиков.

Об этом сообщает LIGA.net.

Проект закона вносит изменения в Налоговый кодекс относительно подачи отчетности по единому взносу на общеобязательное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц. Законопроект заменяет термины «налоговый квартал» на «налоговый месяц», «ежеквартальный» на «ежемесячный», а «квартальный» на «месячный».

Если Верховная Рада проголосует за проект закона, то изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года, но в нем предусмотрен переходной период на полгода для приведения всех актов в соответствие с новыми требованиями.