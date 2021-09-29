Студенты из Нидерландов собрали электрофургон, на котором хотят пересечь Европу без подзарядки

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Solar Team Eindhoven / Flickr

В Нидерландах команда студентов отправится в путешествие в Испанию на электрическом фургоне, который они сами разработали. Автофургон, который заряжается от солнечной энергии, получил дорожную лицензию от Управления транспортных средств Нидерландов, что позволяет ему передвигаться по всему Европейскому Союзу.

Об этом сообщает Sky News.

Автомобиль получил название Stella Vita, он питается от солнечных батарей на крыше и способен улавливать достаточно энергии, чтобы проехать до 730 км в солнечный день, а пассажиры могли принимать душ, смотреть телевизор, заряжать ноутбуки и готовить кофе. Фургон развивает максимальную скорость в 120 км/ч.

Крышу Stella Vita спроектировали студенты Технологического университета Эйндховена. Когда авто припарковано, крыша расширяется, что позволяет дополнительным солнечным панелям собирать еще больше энергии (максимальная площадь панелей на этой крыше — 17,5 кв. м). Транспортное средство также является автономным передвижным домом, в котором могут разместиться два пассажира. Там есть кухня, кровать, диван, душ и туалет.

Путешествие продлится месяц, за это время студенты проедут 3 тысячи км от нидерландского города Эйндховена через Брюссель, Париж, Бордо и Мадрид до морского курорта Тарифа в Испании. Тур начнется накануне климатической конференции в Глазго, где страны обсудят глобальные усилия по сокращению выбросов CO2.

Электрофургон разработала команда из 22 студентов Solar Team Eindhoven. Команда работает независимо от университета и рынка и ранее уже получала награды за разработку транспортных средств на солнечной энергии.