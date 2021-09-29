В Англии нашли два новых вида динозавров. Они размером со школьный автобус

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В Англии на острове Уайт обнаружили два новых вида динозавров — оба размером со школьный автобус. Животных называют «убийцами» — у них были «крокодилоподобные черепа», которые позволяли охотиться на суше и в воде. Кроме этого, у динозавров были острые как бритва зубы и когти, а также хлыстоподобный хвост.

Об этом сообщили в научном журнале Scientific Reports 29 сентября, цитирует The Independent.

Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что окаменелости принадлежат двум ранее неизвестным видам динозавров-тероподов из семейства спинозавровых. Окаменелости (части двух черепов) коллекционеры нашли несколько лет назад на пляже около Брайстоуна. После этого к раскопкам подключились сотрудники местного музея динозавров, которые и нашли более 50 костей животных. Породы, в которых нашли кости, принадлежат к раннему меловому периоду, их возраст — около 125 миллионов лет.

Оба животных достигали 9 метров в длину, более 3 метров в высоту и весили около пяти тонн. Они тесно связаны с гигантским спинозавром — самым крупным из когда-либо живших наземных мясоедов.

Одного динозавра назвали Ceratosuchops inferodios, что переводится как «адская цапля с лицом крокодила». У него на лице был ряд рогов и шишек, он передвигался как современная цапля. Второго назвали Riparovenator milnerae, что означает «охотник на берегу реки Милнера» — в честь британского палеонтолога Анджелы Милнер.

Анализ также показал, что спинозавры эволюционировали в Европе, а затем распространились по Азии, Африке и Южной Америке. Самым скандальным был спинозавр, или «рептилия с шипами», длиной 15 метров с «парусом» на спине (это были высокие позвоночные шипы).

Коллекционер окаменелостей Брайан Фостер из Йоркшира сказал: «Это редкая и самая захватывающая находка, которую я сделал за более чем 30 лет». Отметим, что остров Уайт окрестили «островом динозавров», поскольку там нашли больше костей динозавров, чем где-либо еще в Европе. Находка закрепляет за ним статус одного из лучших мест для поиска останков динозавров. Окаменелости выставят в Музее острова динозавров.