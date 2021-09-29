Правительство уволило главу миграционной службы, замглавы МИД и ряд других чиновников

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Правительство на заседании 29 сентября рассмотрело кадровые вопросы и уволило ряд топ-чиновников.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволены глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, заместитель главы Министра иностранных дел Василий Боднар, заместитель министра энергетики Алексей Кураков, первый заместитель главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура, заместитель главы Госагентства по энергоэффективности Юрий Шафаренко, первый заместитель главы Госслужбы экспортного контроля Сергей Химченко и глава Шосткинской райгосадминистрации Оксана Тарасюк.

Временной главой Госмиграционной службы назначена Наталья Науменко.