Правительство уволило главу миграционной службы, замглавы МИД и ряд других чиновников
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- Костя Андрейковец
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Правительство на заседании 29 сентября рассмотрело кадровые вопросы и уволило ряд топ-чиновников.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Уволены глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, заместитель главы Министра иностранных дел Василий Боднар, заместитель министра энергетики Алексей Кураков, первый заместитель главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура, заместитель главы Госагентства по энергоэффективности Юрий Шафаренко, первый заместитель главы Госслужбы экспортного контроля Сергей Химченко и глава Шосткинской райгосадминистрации Оксана Тарасюк.
Временной главой Госмиграционной службы назначена Наталья Науменко.
- В начале сентября глава парламентской фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что осенью в правительстве планируют заменить трех-четырех министров.
- 28 сентября в СН заявили, что кадровые изменения в Кабмине произойдут в октябре.