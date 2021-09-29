СБУ сообщила о подозрении в госизмене убийце украинского спецназовца Мамчура

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СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене сообщнику агента ФСБ РФ Олега Смородинова, приговоренного к 12 годам тюрьмы. Они вдвоем также убили майора внутренней службы Ивана Мамчура в 2016 году.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, оба украинца были завербованы российскими спецслужбами. В апреле 2016 года они прибыли из России на территорию Украины и начали собирать информацию о военных ВСУ и работниках оборонных предприятий, которую передавали своим «кураторам».

Впоследствии участники группы получили задание и убили украинского офицера воинского подразделения спецназначения. Подозреваемый, фамилия которого не называется, переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование.