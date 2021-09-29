Налоговая амнистия: с начала сентября украинцы уплатили в бюджет 1,6 млн грн
- Автор:
- София Телишевская
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С начала сентября в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 33 млн грн и уплатили в бюджет 1,6 млн грн.
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, пишет «Экономическая правда».
«Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание — говорили о десятках тысяч звонков граждан, то есть уже есть большой ажиотаж», — добавил нардеп.
Он пояснил, что система удобна и дает много консультаций для тех, кто проводит амнистию впервые.
«Это очень удобно. Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги. После этого вы заполняете в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию в налоговую. Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму», — пояснил Гетманцев.
Налоговая амнистия — это способ легализовать свои активы и доходы, заплатив за них налоги, не уплаченные вовремя. Таким образом власти пытаются вывести из тени определенную часть экономики и вернуть ее в правовое поле. В то же время, государство в таких случаях обязуется не наказывать нарушителей налогового законодательства.
- Провести налоговую амнистию президент Владимир Зеленский обещал еще в июне 2019 года, после своей инаугурации. В феврале 2021 года он зарегистрировал в парламенте соответствующий пакет законопроектов.
- 15 июня Верховная Рада приняла этот закон с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в какой-либо период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).