Налоговая амнистия: с начала сентября украинцы уплатили в бюджет 1,6 млн грн

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С начала сентября в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали 33 млн грн и уплатили в бюджет 1,6 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, пишет «Экономическая правда».

«Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание — говорили о десятках тысяч звонков граждан, то есть уже есть большой ажиотаж», — добавил нардеп.

Он пояснил, что система удобна и дает много консультаций для тех, кто проводит амнистию впервые.

«Это очень удобно. Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги. После этого вы заполняете в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию в налоговую. Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму», — пояснил Гетманцев.

Налоговая амнистия — это способ легализовать свои активы и доходы, заплатив за них налоги, не уплаченные вовремя. Таким образом власти пытаются вывести из тени определенную часть экономики и вернуть ее в правовое поле. В то же время, государство в таких случаях обязуется не наказывать нарушителей налогового законодательства.