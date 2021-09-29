«Киев цифровой» будет сообщать о качестве воздуха в столице

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В приложении «Киев цифровой» с 2022 появится возможность просматривать состояние качества воздуха в столице и оставлять жалобу о неудовлетворительном экологическом состоянии.

Об этом сообщил руководитель цифровизации Киева (CDTO) Петр Оленич в Facebook.

Город расширяет сеть мониторинга качества воздуха с помощью IoT-технологий, чтобы быстро реагировать на проблемы в городе.

«В случае мониторинга состояния качества воздуха — использовать данные для выявления потенциальных источников загрязнения, разработки природоохранных мероприятий, градостроительного планирования и планирования транспортных потоков», — написал Оленич.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко отметил, что до конца года в разных частях города установят 40 индикативных пунктов мониторинга, чтобы проверять состояние качества воздуха и узнавать о новых очагах загрязнения.

Половинко рассказал, что пользователи «Киев цифровой» с 2022 смогут:

узнавать о состоянии воздуха в конкретной локации столицы;

получать предупреждения в случае резкого повышения уровня загрязнения;

оставлять заявку или жалобу о неудовлетворительном экологическом состоянии.

По его словам, система будет работать на основе LoRaWAN — беспроводной технологии связи дальнего радиуса действия, благодаря которой можно использовать датчики для сбора и обработки данных с максимальной энергоэффективностью.