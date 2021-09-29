В Дании вакцинированных препаратом Johnson & Johnson, будут прививать второй дозой Pfizer или Moderna

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Johnson & Johnson

В Дании людям старше 65 лет, получившим однокомпонентную COVID-вакцину от Johnson & Johnson, вскоре предложат сделать дополнительную прививку другим препаратом.

Об этом сообщает The Local.

Для дополнительных прививок медики будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

Схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинство жителей домов престарелых и датчан с ослабленной иммунной системой уже получили бустерную дозу.

«Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, о снижении иммунитета и побочных эффектах», — говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.

С начала пандемии в Дании выявили 357 тысяч случаев COVID-19, из них 2,6 тысячи летальных случаев.

Напомним, с 10 сентября Дания больше не считает COVID-19 болезнью, представляющей серьезную угрозу для общества, поэтому отменила все карантинные ограничения.