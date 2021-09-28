Папа Римский может посетить Украину в следующем году

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франциск в 2022 году может посетить Украину.

Об этом в интервью Католическому информагентству (KAI) рассказал архиепископ-митрополит Львовской архиепархии Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий.

«Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году», — сказал Мокшицкий, не уточнив деталей.

По его словам, РКЦ в Украине сейчас переживает период расцвета.

«Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллотинами в Брюховичах [возле Львова]. Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова», — рассказал Мокшицкий.

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