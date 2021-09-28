Бывшая пресс-секретарь Трампа написала книгу: тот предупреждал Путина, что будет резким только на камеру

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Chip Somodevilla / Getty Images

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм написала книгу «Я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа».

Книга выйдет на следующей неделе, однако газета The Washington Post получила отрывок и опубликовала его во вторник, 28 сентября. Он касается саммита G20 в японском городе Осака, который состоялся в 2019 году.

В книге Гришэм рассказала, что 45-й президент США Дональд Трамп сказал президенту России Владимиру Путину, что ему нужно быть резким перед камерами.

«Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче, но на несколько минут», — цитирует слова Трампа Гришэм. Она слышала, как тот говорил своему российскому коллеге: «Но это для камер, и после того как они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».

Кроме этого, по словам Гришэм, на том же саммите Трамп пошутил с Путиным, что они оба должны «избавиться» от журналистов, которые публиковали «фейковые новости», заявив: «У вас нет этой проблемы в России». Путин сказал: «Да, да, у нас то же самое». Позже Трамп улыбнулся, указал на Путина и сказал: «Не вмешивайтесь в выборы».

Также Гришэм пишет, что Путин мог намеренно взять красивую женщину переводчиком на встречу с Трампом, чтобы отвлечь его: «Когда началась встреча, [советник] Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. […] Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал такую женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента».

На видео переводчица сидит позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова:

Гришэм говорит, что Дональд Трамп «был слишком поглощен своим собственным эго и убеждениями о своей непобедимости». Нынешняя пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа».

Дональд Трамп, рядом Стефани Гришэм. Chip Somodevilla / Getty Images

Гришэм была на должности пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа с 2015 года. Затем она перешла на работу в его администрацию и не провела ни одного брифинга.