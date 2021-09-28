СБУ предотвратила «распродажу» арсенала воинской части в Николаеве

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего, который распродавал арсенал оружия, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве.

Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, организатором распродажи был начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он похищал оружие и хранил его вне территории склада неподалеку от воинской части. Украденный арсенал распродавался «заинтересованным лицам» и местному криминалитету.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего во время продажи 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.

Во время обысков в хранилище краденного арсенала нашли 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ, почти 600 артиллерийских снарядов, 216 гранатометных выстрелов ВОГ17, почти 600 осветительных реактивных ракет, 49 зарядов к минометным минам, 8 разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты, почти 34 тысячи патронов различного калибра и 49 взрывателей М6 и М12.

Военному сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК). СБУ сейчас устанавливает его сообщников.

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