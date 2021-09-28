«Укрзалізниця» отправила первый грузовой поезд в Китай
- Автор:
- София Ходева
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» 28 сентября отправила первый в истории контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина — Китайская Народная Республика.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Исполняющий обязанности главы «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что в середине сентября Украина приняла из Китая 50-й поезд с импортным грузом, а сегодня отправляет первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай.
Он добавил, что такие рейсы планируют сделать регулярными.
Поезд отправился с контейнерного терминала ЦТС «Лиски» в Киеве. В его составе — 43 40-футовых контейнера с пиломатериалами. На своем пути в китайский город Сиань поезд преодолеет почти 10 тысяч километров. Ориентировочное время поезда в пути — 18 суток.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что «обновление и развитие инфраструктуры для формата «море — железная дорога» будет одной из основных задач «Большого строительства» в ближайшие годы».
- 9 июня 2020 года Украина приняла первый контейнерный поезд из Китая, который преодолел расстояние 9 тысяч километров за 15 суток.
- Ранее через территорию Украины прошло 10 транзитных контейнерных поездов из Китая в ЕС.