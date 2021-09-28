СМИ: В Харькове НАБУ и САП пришли с обысками к окружению «слуги» Куницкого
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Александр Куницкий / Facebook
В Харькове сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в рамках дела о взятке, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном обогащении.
По данным источников «Украинской правды» и Интерфакс-Украина, дело связано с депутатом от «Слуги народа» Александром Куницким.
В НАБУ не сообщают детали обысков, ссылаясь на тайну следствия. Указано лишь то, что обыски санкционированы следственным судьей Высшего антикоррупционного суда.
По данным журналистов, обыски проходят в офисе компании «Автоэнтерпрайз», а также в доме ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата Харьковского горсовета от СН Алины Мустафаевой — они являются помощниками Куницкого на общественных началах.
В комментариях журналистам, Никонов заявил, что у него изъяли два телефона и ноутбук. Причины обысков он «не знает».
- В декабре 2020 года НАБУ начало уголовное производство в отношении Куницкого после выхода расследования журналистов программы «Схемы». В нем говорилось, что депутат использует свой мандат в интересах частного бизнеса, продвигая интересы харьковской группы компаний «Автоэнтерпрайз», которая занимается импортом электрокаров и установкой зарядных станций.