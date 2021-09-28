Суд решил снять все ограничения с Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на Рейгана

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Суд штата Вашингтон объявил, что вскоре снимет ограничения с 66-летнего Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981-м.

Об этом сообщает Associated Press.

Федеральный судья округа Колумбия Пол Фридман сообщил, что формально примет решение по поводу Хинкли на этой неделе. Во время заседания 27 сентября он заметил, что Хинкли не проявлял никаких симптомов активного психического расстройства, не вел себя агрессивно и не интересовался оружием с 1983 года. Фридман считает, что если бы Хинкли не пытался убить президента, его бы освободили уже давно.

После покушения Хинкли предъявили обвинение по 13-и пунктам, но его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне, где он провел 34 года. В начале 2000-х ему позволили встречаться с родителями, а в 2016 году — выписали из больницы и разрешили жить с матерью в штате Вирджиния.

После освобождения из больницы Джону Хинкли запретили владеть оружием, употреблять алкоголь, общаться с прессой и контактировать с семьей Рейгана и актрисой Джоди Фостер. Он должен сообщать властям, если хочет поехать на расстояние более 120 километров от дома. Его учетные записи в интернете находятся под контролем правительства.

Как отмечает Associated Press, власти США изначально выступали против освобождения Джона Хинкли, но после независимой оценки его состояния они изменили свое мнение. Теперь правительство считает, что с Хинкли можно полностью снять все ограничения, если в течение 9 месяцев у него не обнаружат признаков психического расстройства.

Президентский фонд имени Рональда Рейгана, в свою очередь, выступил против увольнения Хинкли и указал, что он до сих пор представляет угрозу окружающим.

В последние годы, Хинкли продает вещи в антикварном магазине, которые он находит на распродажах недвижимости и блошиных рынках. Он также публикует музыкальные видеоролики на YouTube.