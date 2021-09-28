В России на Навального и его команду завели дело о создании экстремистского сообщества
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии, и членов его команды Леонида Волкова и Ивана Жданова.
СКР завел дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», который в РФ признали экстремистским.
Кроме Навального, Волкова и Жданова, по делу проходят юрист ФБК Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов и еще несколько человек. Им вменяют участие в экстремистском сообществе.
По вышеуказанной статье Навальному, Волкову и Жданову грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемыми по статье об участии — до 6 лет колонии.
Спикер оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что это уже четвертое дело против Навального, которое открыли за то время, пока он отбывает наказние в колонии.
Как сообщает «Русская служба ВВС», Волков, Шаведдинов, Соболь, Жданов и Албуров сейчас находятся за границей.
- ФБК был основан Навальным в 2011 году как некоммерческая организация, которая занималась расследованиями коррупции чиновников и высшего руководства России. В 2017 и 2018 годах Навальный через ФБК распространял предвыборную агитацию и собирал протестные акции по всей России.
- В 2019 году фонд внесли в реестр «иностранных агентов», а уже в июне 2020 года суд признал «экстремистскими организациями» ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Навального. Суд потребовал прекратить их деятельность.
- Международные правозащитные организации, Евросоюз и США осудили решение суда.
- 31 августа 2021 года ФБК прекратил существование в России.