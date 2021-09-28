В России на Навального и его команду завели дело о создании экстремистского сообщества

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии, и членов его команды Леонида Волкова и Ивана Жданова.

СКР завел дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», который в РФ признали экстремистским.

Кроме Навального, Волкова и Жданова, по делу проходят юрист ФБК Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов и еще несколько человек. Им вменяют участие в экстремистском сообществе.

По вышеуказанной статье Навальному, Волкову и Жданову грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемыми по статье об участии — до 6 лет колонии.

Спикер оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что это уже четвертое дело против Навального, которое открыли за то время, пока он отбывает наказние в колонии.

Как сообщает «Русская служба ВВС», Волков, Шаведдинов, Соболь, Жданов и Албуров сейчас находятся за границей.