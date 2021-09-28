Генпрокурор Венедиктова: Уволенные прокуроры восстанавливаются через суды и получают огромные компенсации

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Кузьмин Александр / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают огромные компенсации.

Об этом она сообщила на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры, передает Укринформ.

«Когда к нам обращаются сотрудники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны [...]. У нас идет возврат не только после реформы, у нас идет волна возвращения решениями Верховного суда», — сказала Венедиктова.

По ее словам, компенсации выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора. При этом она добавила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.