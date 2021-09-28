Ученые расшифровали ДНК лютоволков

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Wikipedia / Case Western Reserve University

Международной группе ученых из США и Великобритании удалось секвенировать ДНК лютоволков, которые вымерли более 10 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Лютоволки, или «ужасные волки» (Canis dirus), как вид отделились от других шесть миллионов лет назад. Они обитали в Канаде, Северной и Южной Америке. Лютоволки вымерли 10—16 тысяч лет назад — вместе с мамонтами и мастодонтами, вероятно, из-за неприспособленности к изменениям окружающей среды.

Canis dirus стали прототипом лютоволков в серии книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» и в сериале «Игра престолов».

Ученые выяснили, что Canis dirus — лишь отдаленные родственники современных серых волков и похожи между собой, как человек и шимпанзе. По словам профессора британского университета Дарема Анджелы Перри, лютоволк был последним представителем в генеалогии вида, который отличался от всех псовых настолько, что представители одного семейства даже не могли спариваться между собой.

Исследователи предполагают, что уникальность лютоволков могла привести к их вымиранию. В отличие от других представителей собакообразных лютоволки вымирали вместе с видами, которыми они питались. При этом серые волки и койоты пережили верхний плейстоцен или благодаря изменчивости их рациона, или из-за лучшей приспособленности к окружающей среде и «гибридизации с другими псовыми».

Перри добавила, что «лютоволки всегда были каноническим символом последнего ледникового периода в Америке и поп-культурным феноменом благодаря «Игре престолов».