В Сумской области во время загрузки военной техники погиб 24-летний солдат

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Сумской области во время загрузки военной техники погиб военный.

Об этом сообщили в пресс-службе Кролевецкого городского совета.

«27 сентября во время загрузки военной техники 10-й реактивной артиллерийской батареи 4-го реактивного артиллерийского дивизиона (в/ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военный оказался между двумя транспортными средствами, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.

В полиции Сумской области уточнили, что инцидент произошел утром 27 сентября на территории железнодорожного вокзала в Ромнах. Водитель автомобиля ЗИЛ при движении задним ходом наехал на 24-летнего мужчину, которого зажало между задней частью вездехода и передней частью автомобиля ГАЗ-66, закрепленного на платформе вагона.

Сейчас выясняются все обстоятельства гибели бойца.

Вячеслав Квокша (1996 г. р.) жил в селе Буйвалово (Сумская область) с родителями, в 2017 году был призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.