Тест и самоизоляция даже для вакцинированных: Израиль изменил правила въезда в страну

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Nick Brundle Photography

Израиль изменил правила въезда для иностранцев, обязав даже вакцинированных предоставлять отрицательный тест на коронавирус и проходить самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Согласно нововведениям, иностранцы теперь должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильские дипломатические учреждения по месту жительства или в управление по вопросам иммиграции. Срок рассмотрения заявления составляет семь дней.

Въезд позволят только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до выезда из страны происхождения. По прибытии в Израиль иностранцам необходимо пройти дополнительный тест на COVID-19. Кроме того, становится обязательной 14-дневная самоизоляция, даже несмотря на отрицательный результат тестов. Также путешественник должен иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Иностранцы могут находиться на самоизоляции в отеле или дома, однако во втором случае им придется внести залог за электронный браслет, который будет отслеживать их местонахождение. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту составляет 100 шекелей (830 гривен), а при предварительной оплате стоимость анализа — 80 шекелей (665 гривен).

Самоизоляция может быть сокращена до семи дней (при условии, если путешественник получил первый отрицательный ПЦР-тест при въезде в Израиль и второй отрицательный ПЦР-тест на седьмой день самоизоляции). За нарушение указанных правил иностранцу могут запретить въезд в страну.