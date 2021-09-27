«Дома заявлениями не обогреешь». Венгрия отреагировала на критику Украиной ее соглашения с «Газпромом»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в ее внутренние дела из-за реакции Киева на заключение газового контракта с российским «Газпромом». Украинская сторона считает, что это угрожает ее энергетической безопасности.
Об этом пишет Reuters.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сделка не является политической — она продиктована вопросами безопасности и экономики Венгрии, а критика со стороны Украины является «попыткой вмешательства в дела страны».
«Для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Дома политическими заявлениями не обогреешь», — заявил министр.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.