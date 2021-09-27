Компания Безоса анонсировала второй суборбитальный полет с пассажирами и назвала первых членов экипажа

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin запланировала второй полет суборбитального корабля New Shepard на 12 октября.

Об этом сообщается на сайте компании.

Также Blue Origin назвала имена первых членов экипажа. Это Крис Бошуйзен, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab, которая занимается подготовкой и запуском космических спутников. Второй член экипажа — Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая занимается разработкой программного обеспечения. Других двух участников полета назовут позже.

«Это осуществление моей самой детской мечты. Однако важнее то, что этот полет я рассматриваю как возможность вдохновить студентов на карьеру в STEM и стимулировать следующее поколение исследователей космоса. Ведь наша будущая жизнь в космосе в их очень способных руках», — сказал Бошуйзен.