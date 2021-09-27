Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки

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Новый министр обороны Афганистана от режима исламского движения «Талибан» Мавлави Якуб приказал боевикам не делать селфи, особенно веселые, а также запретил талибам носить волосы длиной до плеч и белые кроссовки.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Многие талибы, в основном молодые, которые за жизнь не были в городах, после захвата столицы Кабула начали массово фотографироваться с трофеями и во время развлечений. Некоторые с оружием в руках развлекались на аттракционах, что вызвало критику со стороны руководства.

Якуб заявил, что селфи угрожают безопасности должностных лиц «Талибана» и наносят ущерб статусу, «добытому кровью наших мучеников».

Белые кроссовки, которые стали элементом «униформы» талибов, Якуб назвал вредоносной западной модой, как и волосы длиной до плеч. Также он отчитал боевиков за быстрое вождение авто.

«Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему», — сказал Якуб.